"باربي" تعطي دروساً في البرمجة الحقيقة

الشارقة 24 – رويترز:





تخوض الدمية باربي الأشهر في العالم مغامرة جديدة تعلم فيها مهارات البرمجة في أحدث وظائفها وهي مهندسة روبوتات.

وقالت شركة ماتيل لتصنيع الألعاب إن الدمية الجديدة التي طُرحت، الثلاثاء، تهدف إلى تشجيع الفتيات الصغيرات من عمر السابعة لتعلم مهارات البرمجة الحقيقية، وذلك بفضل الشراكة مع منصة تينكر لتعليم البرمجة المعتمدة على ألعاب الأطفال.

وترتدي مهندسة الروبوتات باربي سروالاً من الجينز وقميصاً أبيضاً مخططاً وسترةً من قماش الدنيم وتضع نظارات لحماية العينين، وتأتي مع الدمية 6 دروس برمجة مصممة لتعليم البرمجة المنطقية وحل المشاكل البرمجية.

فعلى سبيل المثال، توضح الدروس للفتيات كيفية صنع إنسان آلي وجعله يتحرك في حفلة راقصة أو تمارين قفز.

وتفيد إحصاءات وزارة التجارة الأميركية بأن النساء شغلن 24 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تعرف اختصاراً باسم (ستيم) في عام 2017.

وعملت باربي في أكثر من 200 مهنة على مدى عمرها الذي يقارب الـ 60 عاماً، بينها وظيفة رئيسة، ومطورة ألعاب فيديو، ورائدة فضاء.