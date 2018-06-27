باري جيب مغني البوب الشهير يحصل على لقب فارس

الشارقة 24 – رويترز:

حصل باري جيب مغني فريق (بي جيز) الشهير على لقب فارس من قصر باكنغهام تكريماً لمسيرته الموسيقية وأعماله الخيرية.

ومنح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز اللقب لجيب الذي أسس فريق البوب الناجح مع شقيقيه موريس وروبين عام 1958. وحصل جيب على التكريم المرموق، الثلاثاء، في إطار قائمة الشرف التي تعلنها الملكة إليزابيث بمناسبة العام الجديد.

وقال جيب "هذا أعظم تكريم يمكن أن يحصل عليه المرء وأنا في غاية التأثر".

باري جيب البالغ من العمر 71 عاماً هو آخر من بقي على قيد الحياة من أعضاء الفريق، والذي اشتهر بأغنيات جميلة لا تنسى مثل (ستينيج ألايف) و(نايت فيفار).