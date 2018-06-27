ميانمار وتايلاند تحرقان مضبوطات في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات

الشارقة 24 – رويترز:





بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، أحرقت كل من تايلاند وميانمار مخدرات مصادرة.

وفي ميانمار قال مسؤولون إن التعامل مع مشكلة المخدرات واجب وطني بينما أحرقت السلطات مخدرات صادرتها بقيمة 19.7 مليون دولار تشمل الهروين والأفيون وحبوباً منشطة وغيرها.

وفي عاصمة إقليم أيوتايا في تايلاند أحرق مسؤولو إدارة الأغذية والأدوية 6 أطنان من المخدرات التي صادرتها السلطات ومعظمها من الميثامفيتامين هذا الأسبوع وتبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار.

ويحل اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها في 26 يونيو ويقام هذا الحدث سنوياً وتشعل خلاله النيران في المضبوطات التي صودرت في قضايا أصدرت المحكمة الجنائية أحكامها بصددها.