مقتنيات قيمة لكرات القدم جمعها حكم سابق في متحف

الشارقة24 – رويترز:





يشعر كل طفل يحصل على كرة جديدة بسعادة كبيرة، لكن الحكم الروسي السابق ميخائيل كوشيليف أخذ هذا الإحساس إلى مدى بعيد وشرع في جمع تشكيلة تضم 800 كرة قدم.

شيد كوشيليف (57 عاماً) متحفاً يضم عدداً ضخماً من كرات القدم منذ أن ظهرت اللعبة في القرن الـ 19، كتلك المصنوعة من جلود الأغنام وحتى الأنواع الحديثة، كالمستخدمة اليوم في نهائيات كأس العالم ومباريات نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الحكم السابق في تصريحات بمدينة سوتشي وهي إحدى المدن المستضيفة لنهائيات كأس العالم الحالية "لا يوجد متحف منفرد آخر يخص كرة القدم بأي مكان بالعالم".

وأضاف "هذا غريب، لأن الكرة هي جوهر اللعبة، وعندما لا توجد كرة لا مجال للعب، فلولا الكرة ما ظهر بيليه، ولا كريستيانو رونالدو، ولا ليونيل ميسي".

جمع ميخائيل كوشيليف كراته على مدى 30 عاماً، وأكد بأن الكثير من مقتنياته قيّمة لأنها نادرة، وأوضح أن الكرات الأكثر تفضيلاً لديه هي تلك التي ترتبط بقصص محددة.

وكانت إحدى مقتنياته، كرة من نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، التي أقيمت في موسكو عام 2008، إذ كانت المرة الأولى التي تستضيف فيها موسكو مباراةً أوروبيةً كبيرة.

يملك الحكم الروسي شيئاً فريداً آخر، إنها كرة صنعت خصيصاً من أجل كأس العالم للسيدات في عام 2003، التي كانت مقررة في الصين قبل نقلها للولايات المتحدة عقب تفشي وباء سارس.

ويأمل في فتح متحف تفاعلي يتيح للزوار متابعة التغييرات التي طرأت على تصميم كرة القدم خلال العقود الماضية.