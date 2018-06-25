حرفي مصري يحول التربة الطينية إلى تحف فنية زاهية

الشارقة 24 - أ.ف.ب:

في إحدى قرى محافظة المنوفية شمال القاهرة، يواصل مصطفى العجوري عمله الحرفي الذي بدأه قبل 15 عاماً، في صناعة أواني الفخار من التربة الطينية المصرية.

ويفيد هذا الرجل البالغ من العمر أربعين عاماً في قريته شمّا الواقعة على بعد ثمانين كيلومتراً شمال القاهرة "في أحد الأيام، أهداني صديق فرناً لصناعة الفخّار، وبعد سنة من الزمن وقعت في حبّ هذه الحرفة".

وإذا كان مصطفى لم يُوفّق في العثور على عمل يتناسب مع دراسته للحقوق، فإن هذا الشغف في صناعة الفخار تحوّل إلى مهنة منتجة تدرّ عليه وعلى معاونيه ما يؤمن معيشتهم.

ويعمل في مشغله اليوم 15 عاملاً يحوّلون التربة الطينية الموجودة في مصر على طول ساحل البحر الأحمر، بالقرب من مدينة أسوان، إلى قطع فنيّة مزدانة بالألوان الزاهية.

وهم يستخدمون في عملهم الدقيق هذا أواني طلاء، وآلات بدائية، ويعتمدون أحياناً على الطلاء اليدوي.

يستغرق صنع القطعة الواحدة، ما بين سبعة أيام إلى عشرة، ويتوقف ذلك على حجمها.

ويوضح مصطفى "نشكّل الجسم من الطين ثم نضعه في النار ليتحول إلى فخار".

بعد سنوات من فتح المشغل، صار مصطفى يصنع ألف قطعة في الشهر، تنتهي في البيوت والصالونات المصرية.