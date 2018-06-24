أطباق اللاجئين تنافس المحترفين في مهرجان بروكسل الدولي

الشارقة 24- رويترز:

في مطبخ مطعم لو ميس الفاخر في العاصمة البلجيكية بروكسل، انضم الإيراني من أصول أفغانية ماجد أكبري إلى مجموعة من اللاجئين ممن أصبحوا طهاةً محترفين لعدة أيام هذا الأسبوع في مطاعم ببروكسل في إطار مهرجان دولي، يهدف إلى جمع الناس من مختلف البلاد معاً على موائد العشاء.

هذا المهرجان يسمح لهم بطهي أطباقهم المحلية في مطاعم، ويمنح السكان المحليين فرصة لتجربة أطباق جديدة سعياً لتجاوز بعض القلق، الذي يحيط بمسألة الهجرة في أوروبا بعد أزمة تدفق اللاجئين في عام 2015.

أكبري الذي اعتاد الطهو في المنزل، قال إنه لم يكن أبداً طاهياً محترفاً، "أنا سعيد جداً بهذه التجربة الجديدة مع اللغة الفرنسية، لم يكن اليوم الأول سهلاً، إلاّ أنّ الأمور أفضل بكثير اليوم، سعيد بالأصدقاء الجدد، واكتشاف أكلات جديدة، إنها فرصة عظيمة أمامي لأطهو لثلاثة أيام في هذا المهرجان، وقد يكون أفضل في العام القادم".

أما باربرا ذات 34 عاماً، وهي إحدى سكان بروكسل ممن يشاركن في المهرجان، فصرحت، بأنّها تعتقد أن مثل هذه الفعاليات، تقرب الناس من بعضهم البعض بشكل أكبر، مؤكدةً على ضرورة تنظيم فعاليات أكثر كهذه في المستقبل، إذ لها دور في إبراز أهمية التعايش مع الآخرين.

وأصبح المهرجان الذي بدأ قبل عامين في باريس، حدثاً عالمياً تديره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة (فود سويت فود) غير الحكومية بالتعاون مع مطاعم في مدن من بينها نيويورك، وكيب تاون، وأمستردام، حيث تستقبل اللاجئين في مطابخها.