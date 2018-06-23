في ثاني واقعة من نوعها في أسبوع

العمل مع ترامب يتسبب بطرد المتحدثة باسمه من مطعم

  • السبت 23, يونيو 2018 في 10:24 م
  • سارة ساندرز
    سارة ساندرز
طردت مالكة مطعم في فرجينيا بالولايات المتحدة، سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، لأنها تعمل مع الرئيس دونالد ترامب.
الشارقة 24 – رويترز:
 
كشفت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم السبت، أن مالكة مطعم في فرجينيا، طلبت منها المغادرة، لأنها تعمل مع الرئيس دونالد ترامب.
 
وقالت ساندرز على الحساب الرسمي للمكتب الصحافي على "تويتر": "الليلة الماضية طلبت مني مالكة مطعم "رد هن" في ليكسنجتون بفرجينيا المغادرة، لأنني أعمل مع رئيس الولايات المتحدة وغادرت بهدوء".
 
ووجه بعض الأشخاص، انتقادات للمطعم بسبب هذا السلوك، من خلال الدخول على صفحته على الإنترنت.
 
وكانت وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن، قد واجهت الأسبوع الماضي، احتجاجات في مطعم مكسيكي في العاصمة واشنطن، وهتف المحتجون "عار.. عار"، ما دفعها أيضاً لمغادرة المطعم، في حين دافعت إدارة ترامب عن سياستها المتشددة، حيال الهجرة على الحدود الأميركية المكسيكية.