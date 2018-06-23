العمل مع ترامب يتسبب بطرد المتحدثة باسمه من مطعم

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم السبت، أن مالكة مطعم في فرجينيا، طلبت منها المغادرة، لأنها تعمل مع الرئيس دونالد ترامب.

وقالت ساندرز على الحساب الرسمي للمكتب الصحافي على "تويتر": "الليلة الماضية طلبت مني مالكة مطعم "رد هن" في ليكسنجتون بفرجينيا المغادرة، لأنني أعمل مع رئيس الولايات المتحدة وغادرت بهدوء".

ووجه بعض الأشخاص، انتقادات للمطعم بسبب هذا السلوك، من خلال الدخول على صفحته على الإنترنت.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن، قد واجهت الأسبوع الماضي، احتجاجات في مطعم مكسيكي في العاصمة واشنطن، وهتف المحتجون "عار.. عار"، ما دفعها أيضاً لمغادرة المطعم، في حين دافعت إدارة ترامب عن سياستها المتشددة، حيال الهجرة على الحدود الأميركية المكسيكية.