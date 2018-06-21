وصفات طبية خاطئة تقتل 456 مريضاً في مستشفى بريطاني

الشارقة 24 – رويترز:

كشف تقرير أن أكثر من 450 مريضاً، توفوا بأحد المستشفيات البريطانية، بسبب إعطائهم مسكنات قوية دون مبرر طبي، وهو ما اعتبره التقرير "استخفافاً بأرواح البشر".

وقال الادعاء البريطاني: إنه سيدرس إمكانية توجيه اتهامات جنائية فيما يتعلق بالوفيات التي وقعت بمستشفى "جوسبورت وور ميموريال" في جنوب إنكلترا.

وكشفت لجنة مستقلة، أنه في الفترة بين عامي 1989 و2000، أصبح وصف جرعات خطيرة من مواد أفيونية ومنحها للمرضى، نظاماً سارياً في المستشفى، وهو ما لم يكن ضرورياً من الناحية الطبية.

وجاء في التقرير الذي صدر الأربعاء: "كان هناك استخفاف بأرواح البشر"، وتجاهل لتحذيرات فريق التمريض، وتقاعست الشرطة وهيئات الإشراف الطبي عن حماية المرضى، وأضاف "من حق العائلات بل الأمة كلها، أن تسأل كيف حدث هذا؟".

وخلص التقرير المؤلف من 387 ورقة، إلى أن 456 مريضاً عولجوا بالمواد الأفيونية دون مبرر، وأن "200 مريض آخر على الأقل لقوا المصير ذاته على الأرجح، غير أنه لم يتم العثور على سجلاتهم الطبية".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان: "أحداث مستشفى جوسبورت ميموريال مأساوية ومزعجة للغاية وسببت حزناً لا يوصف لعائلات الضحايا"، مضيفة أن "نتائج التقرير مفجعة".

واعتذر وزير الصحة جيريمي هانت، لأسر الضحايا أمام البرلمان، وقال إن الشرطة ستتعاون مع المدعين بشأن احتمال توجيه اتهامات في الواقعة.