الآلاف يحتفلون بالانقلاب الشمسي في بريطانيا

الشارقة 24 – رويترز:

يحرص البريطانيون كل عام على التجمع لمشاهدة الظاهرة الفلكية السنوية الانقلاب الشمسي والتي تحدث مرتين في العام، ففي 21 يونيو تكون الشمس في أعلى ارتفاع لها ظهراً فوق الأفق.

وتجمع الخميس، الآلاف عند نصب ستونهنج في بريطانيا وهم يرتدون السترات ويتدثرون بالأغطية، ليشهدوا الانقلاب الشمسي الصيفي ويتابعوا ارتفاع الشمس فوق النصب الذي يعود للعصر الحجري ويستقبلوا أطول أيام العام.

وصفق محتفلون من كل الأعمار، ورددوا هتافات فرحة مع ارتفاع الشمس في الساعة "0352 بتوقيت جرينتش" فوق الموقع الأثري الذي يعود لعصور ما قبل التاريخ والمؤلف من حجارة ضخمة قائمة في مقاطعة ويلتشير بجنوب غرب بريطانيا.

وأنشد البعض الأغاني أو قرعوا الطبول بينما مارس آخرون اليوجا.

ويتوافد الآلاف كل عام على ستونهنج من أجل هذا الحدث. وبحسب شرطة ويلتشير فإن نحو 9500 شخص كانوا حاضرين هذا العام.