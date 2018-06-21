منتجات "القطن المصري" بقيادة عاملات ماهرات

الشارقة 24 - رويترز:

تشكل مصريات ولاجئات أكثر من 90 %من العاملين في شركة محلية تُصنع تشكيلة واسعة من المنتجات القطنية الراقية، والتي تشمل البطانيات والمفروشات والوسائد ومفارش المائدة والحقائب منذ عام 2004.

ويقع المصنع في ضواحي العاصمة المصرية، إذ تهيمن النساء فيه حالياً على خطوط الإنتاج، من تطريز وحياكة إلى مراقبة الجودة والتغليف.

وإن انتاج المفروشات القطنية الفاخرة يحتاج إلى أيدي عاملة ماهرة، لذا أنشأت "مارجريتا أندراندي" و"جويا جالاجير" مركز تدريب في وسط القاهرة لتعليم النساء التطريز وتشغيلهن برواتب ثابتة.

وتقول فيولا عزيز يوسف المسؤولة في الشركة "بعد الانتهاء من برنامج التدريب، ومدته 3 أشهر، يحق للنساء الاختيار بين العمل من البيت أو في المصنع".

ويرحب المصنع بالجميع، لاسيما اللاجئين الذين يتواصلون معه من خلال المنظمات العالمية ومن بينها هيئة إنقاذ الطفولة والأمم المتحدة.

وتقول صاحبتا المصنع إنه في عام 2016 زادت المبيعات المحلية للشركة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر من ذاك العام.