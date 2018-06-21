"أوستريا فرانشيسكانا الإيطالي" يفوز بجائزة أفضل مطعم في العالم

الشارقة 24 – رويترز:





فاز مطعم "أوستريا فرانشيسكانا" الإيطالي بجائزة أفضل مطعم في العالم هذا العام خلال حفل للإعلان عن أفضل 50 مطعماً، بعدما لاقت أطباقه المعتمدة على مكونات محلية الاستحسان.

وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها هذا المطعم، الذي يقدم أكلات إيطالية حديثة في مدينة مودينا بشمال إيطاليا، بهذه الجائزة خلال 3 أعوام. وجاء الإعلان عن النتائج في حفل أقيم في مدينة بيلباو الإسبانية الأسبوع الجاري.

وأثنى المنظمون خصوصا على استعانة المطعم بمكونات تقليدية وإدخالها على الأطباق الحديثة التي يقدمها.

وفازت بالمراكز الثلاثة الأولى هذا العام مطاعم أوروبية إذ حل (إل سيليه دي كان روكا) من إقليم قطالونيا الإسباني في المرتبة الثانية و(ميرازور) في الريفييرا الفرنسية في المرتبة الثالثة.

وتراجع مطعم (إليفن ماديسون بارك) في نيويورك، والذي حل في المرتبة الأولى العام الماضي، إلى المركز الرابع.