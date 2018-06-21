مئات اللاجئين يشاركون في بطولة لكرة القدم ببلجيكا

الشارقة 24 – رويترز:





أقامت بلجيكا الدورة الثانية من بطولة لكرة القدم بمشاركة 40 فريقاً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، ضمت أفراداً يعملون في أندية كرة القدم البلجيكية، بالإضافة للاجئين وطالبي لجوء من مختلف أنحاء البلاد وشهدت منافسة حامية.

وتوجهت الفرق من مختلف أنحاء بلجيكا إلى ملعب رويال لكرة القدم في مدينة أنتيورب للمنافسة في الدورة الثانية من البطولة السنوية التي تسعى لجمع اللاجئين حول كرة القدم.

ووحدت عدة اتحادات لكرة القدم في بلجيكا صفوفها في 2017 لتدشين المشروع الذي يحمل اسم "الكل في الملعب" من خلال مؤسسة فيداسيل وهي الوكالة البلجيكية المعنية بشؤون اللاجئين وطالبي اللجوء.

وإلى جانب تنظيم البطولة جرى اختيار أندية من جميع أنحاء بلجيكا في إطار برنامج يهدف لتجربة مبادرة لدمج اللاجئين وطالبي اللجوء في أنشطة الحياة اليومية.

وتألفت فرق هذه الدورة من أفراد يعملون في أندية كرة القدم البلجيكية، بالإضافة للاجئين وطالبي لجوء آخرين من أجزاء مختلفة من البلاد.

ووفقاً لمكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) فإن بلجيكا استقبلت نحو 14 ألفاً من طالبي اللجوء للمرة الأولى العام الماضي.