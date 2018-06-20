اكتشاف قرية من العصر البرونزي في الصين

الشارقة 24 – "العمانية":

توصل علماء الآثار الصينيون، إلى كشف آثري، يحتوي على أطلال إحدى قرى العصر البرونزي، تعود إلى أكثر من 3 آلاف سنة في مدينة " تشيفنغ " بمنطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم في شمالي الصين.

وتغطي الأطلال مساحة نحو 15 ألف متر مربع، تم فيها العثور على 3 مقابر من بينها مقبرة دفن مشترك، إلى جانب بعض من المصنوعات الفخارية وخندقين.

وقال تساو جيان آن مدير المعهد الإقليمي للآثار، إن البحوث الأولية أظهرت أن الأطلال معظمها من حضارة ويينغتسي، فرع من حضارة العصر البرونزي "1600-1046 قبل الميلاد"، موضحاً أن هذا الاكتشاف يقدم مراجعة جديدة للدراسات المتعلقة بالآثار والحضارة في منطقة جنوب شرقي منغوليا الداخلية أثناء العصر البرونزي.