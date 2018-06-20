"أرامكو السعودية" تتيح لموظفاتها تعلم قيادة السيارات

الشارقة24 – رويترز:





عندما يصبح من حق السعوديات قيادة السيارات للمرة الأولى في 24 يونيو 2018 تود كثيرات أن يجلسن في مقعد القيادة وأن يمسكن بالمقود وينطلقن بالسيارة في نزهة.

قالت أميرة المهندسة المعمارية التي أتمت تعلم القيادة لتوها " إن الجلوس وراء عجلة القيادة يعني أنك من يتحكم بالرحلة".

وأميرة واحدة من حوالي 200 امرأة في شركة أرامكو السعودية للنفط استفدن من عرض الشركة تعليم الموظفات وأفراد أُسرهن قيادة السيارات في مركز قيادة المركبات بأرامكو السعودية في الظهران، وذلك دعماً للثورة الاجتماعية التي تشهدها المملكة في منح المرأة حق القيادة.

وتمثل النساء حوالي 5% من مجموع العاملين في أرامكو والذي يبلغ عددهم 66 ألف عامل، الأمر الذي يعني أن 3000 امرأة أخرى قد يلتحقن بمدرسة قيادة السيارات.

وقد أمر الملك سلمان بن عبد العزيز في سبتمبر الماضي برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، في حين أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الذي يمثل وجه الثورة الاجتماعية الأوسع نطاقاً، إذ أن صعود نجمه اليوم يعد دليلاً بأن الجيل الجديد بدأ يمتلك قسطاً من مهام تسيير الأمور في البلاد.