رحيل الفنانة المصرية آمال فريد عن عمر ناهز الـ 80 عاماً

الشارقة 24 – رويترز:





توفيت يوم الثلاثاء الفنانة آمال فريد إحدى أيقونات السينما المصرية في منتصف القرن العشرين عن عمر ناهز الـ 80 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية “إن الفنانة توفيت داخل أحد مستشفيات القاهرة في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء".

ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم الفنانة الراحلة في بيان وصفتها فيه بأنها "إحدى العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية وطالما أمتعت الجمهور المصري والعربي بفنها".

وتابعت "الفنان يرحل بجسده لكنه يبقى خالداً بأعماله في ذاكرة السينما والجمهور".

ولدت آمال فريد عام 1938 وتخرجت في كلية الآداب، ولمع نجمها في آفاق السينما في الخمسينات والستينات قبل أن تتفرغ لحياتها الأسرية.

قدمها المخرج عز الدين ذو الفقار كوجه جديد في فيلم (موعد مع السعادة) ببطولة فاتن حمامة وعماد حمدي عام 1954.

منحها المخرج حلمي رفلة دور البطولة في فيلم (ليالي الحب) عام 1955 أمام الفنان عبد الحليم حافظ الذي غنى فيه باقة من أعذب أغانيه، وفي العام التالي شاركته بطولة فيلم (بنات اليوم) من إخراج هنري بركات.

اشتهرت بدور الفتاة الرقيقة، إذ إنها قدمت عدداً قليلاً من الأفلام لكنها استطاعت من خلالها ترك بصمة مؤثرة في السينما المصرية رغم قصر عمرها الفني.

من أبرز أفلامها (صراع مع الحياة) و(امرأة في الطريق) و(إحنا التلامذة) و(بنات بحري) و(بداية ونهاية) و(وداعا يا حب).

شاركت الممثل الكوميدي إسماعيل ياسين في أربعة أفلام هي (إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات) و(إسماعيل ياسين في الطيران) و(امسك حرامي) و(حماتي ملاك).