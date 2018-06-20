يلدريم يقوم بآخر حملة انتخابية قبل إلغاء منصبه

الشارقة 24 – رويترز:

قد ترى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يقدم الآيس كريم لمواطنين، أو يخبز الفطائر الشهية بنفسه أو حتى على صهوة جواد فكل هذا ضمن آخر حملة دعاية يقوم بها قبل إلغاء منصبه.

وبينما بدأت تركيا العد التنازلي للانتخابات المبكرة التي ستدشن نظام حكم رئاسياً قوياً يقضي يلدريم آخر أيامه في المنصب في القيام بحملة دعاية غير تقليدية في أجزاء مختلفة من البلاد ليحث أبناء وطنه على التصويت لحكومة أقوى دون منصب رئيس الوزراء.

وبمجرد بدء تطبيق النظام الرئاسي سيصبح يلدريم آخر رئيس وزراء في تركيا.

يلدريم الذي يبلغ من العمر 62 عاماً عضو مؤسس بحزب العدالة والتنمية وحليف وثيق للرئيس رجب طيب أردوغان وتولى رئاسة الوزراء قبل عامين بعد استقالة أحمد داود أوغلو عقب توترات علنية مع أردوغان استمرت لأسابيع.

قبل ذلك كان يلدريم وزيراً للنقل لـ 11عاماً وكان قوة محركة وراء مشاريع البنية التحتية الكبرى التي مثلت أحد دعائم نجاح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات خلال سنواته الـ 10 الأولى في الحكم.