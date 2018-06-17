مدينة صينية تخصص مساراً للمشاة الذين يستخدمون الهاتف أثناء السير

الشارقة 24 - د ب أ:

يؤدي استخدام الهاتف المحمول أثناء السير سواء للحديث أو تصفح الإنترنت في بعض الأحيان إلى مواقف صعبة مثل اصطدام الشخص المنهمك في استخدام الهاتف بسيارة أو بأحد المشاة الأخرين وغير ذلك.

وخصصت مدينة "شيان" في شمال الصين مساراً للمشاة الذين يستخدمون الهاتف المحمول أثناء السير في أيام العطلة الأسبوعية التي يشتد فيها زحام المشاة وبخاصة في المراكز التجارية.

وافتتح أحد مراكز التسوق في المدينة المسار المخصص للمشاة مستخدمي الهاتف المحمول على طريق "يانتا رود" حيث يبلغ طوله 100 متر وعرضه 80 سنتيمتراً ويوفر مساحة واسعة للمشاة أثناء استخدام الهاتف، وتم تمييز هذا المسار برسم صورة هاتف محمول وعليها عبارة "سلفونز" أى هواتف خليوية على أرض الطريق، في حين أن المسار الآخر الذي لا يسمح فيه لمستخدمي الهواتف المحمولة بالسير فيه، فيحمل صورة هاتف محمول وعليها علامة إكس.

وكما كان الحال في أول حارة لمستخدمي الهاتف المحمول في الصين بمدينة "شونج شينج" عام 2014، فإن المسار الجديد يستهدف ضمان سلامة المشاة الذين يستخدمون الهاتف المحمول أثناء السير، وبحسب التقارير فإن المدن تحتاج إلى أفراد أمن باستمرار لتوجيه سائقي المركبات بعيدا ًعن الرصيف المزدحم بالمشاة غير المنتبهين.

ورغم أن هذه الفكرة تبدو مثيرة للضحك بالنسبة للبعض من خارج الصين، فإن الولايات المتحدة اختبرت هذه الفكرة عندما خصصت حارة مماثلة للمشاة مستخدمي الهاتف المحمول عام 2014 في العاصمة الأميركية واشنطن كجزء من تجربة اجتماعية لحساب قناة "ناشونال جيوجرافيك" التلفزيونية.