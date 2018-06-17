أنجلينا جولي تزور الموصل بعد عام من تحريرها

الشارقة 24 – رويترز:





زارت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الموصل في شمال العراق، السبت، ودعت المجتمع الدولي ألا ينسى السكان الذين يحاولون إعادة إعمار مدينتهم.

وانتزعت القوات العراقية السيطرة على الموصل في يوليو عام 2017 من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشفت لقطات مصورة وصور قدمها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن نجمة هوليوود التقت بعائلات من غرب الموصل وسارت في شوارع سبق أن تعرضت للقصف.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في مناطق كثيرة من الموصل إذ غادر السكان النازحون المخيمات المجاورة وعادوا إلى ديارهم.