أفعى تلتهم امرأة في إندونيسيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

عثر على جثة كاملة لإندونيسية، في بطن أفعى أصلة بطول سبعة أمتار، أمسك بها بالقرب من الموقع، حيث اختفت الضحية التي كانت تعمل في بستانها.

وأعلنت الشرطة، أنه تم العثور على جثة وا تيبا، البالغة من العمر 54 عاماً، من قبل قرويين كانوا قد بدأوا بالبحث عنها الجمعة، في برسيابان لاويلا على جزيرة مون في جنوب شرق سولاويسي.

وقال رئيس الشرطة المحلية "كان القرويون يشكون في أن الأفعى التهمت الضحية، فقتلوها ونقلوها خارج الحديقة"، وأوضح "فتح بطنها وعثر في داخله على جثة الضحية"، مشيراً إلى أن الأفعى ابتلعت الرأس أولاً.

وقد عثر القرويون على الأفعى، وبطنها منفوخ على بعد حوالي ثلاثين متراً من حذاء وا تيبا.

ويقع البستان في أسفل جرف صخري تنتشر فيه الأفاعي.

وتنتشر الأفاعي الأصلة، التي تعيش في الغابات المدارية في إندونيسيا والفلبين على نطاق واسع، وهي تهاجم عادة الحيوانات الصغيرة، لكنها نادراً ما تتعرض للبشر.

وفي مارس 2017، ابتلعت أفعى أصلة إندونيسياً بالكامل في جزيرة سولاويسي، وفي 2013، قتل حارس في بالي هاجمته أفعى من هذا النوع في باحة فندق على الشاطئ.