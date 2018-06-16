مسلطاً الضوء على العنف

آخر صيحات الفن... فنان أسترالي يُدفن حياً لـ 72 ساعة

  • السبت 16, يونيو 2018 في 11:47 ص
يعتزم فنان أسترالي البقاء 72 ساعة في حاوية من الصلب، تحت طريق مزدحم، مدفوناً في باطن الأرض، وذلك في إطار مشاركته فيما يعرف بمهرجان الفنون المظلمة الذي يقام في ولاية تسمانيا.
الشارقة 24 – رويترز:
 
في حاوية صغيرة من الصلب تحت طريق مزدحم سيمضي الفنان الأسترالي مايك بار 72 ساعة مدفوناً في باطن الأرض، وذلك في إطار مشاركته فيما يعرف بمهرجان الفنون المظلمة الذي يقام في ولاية تسمانيا.
 
وحصل الفنان البالغ من العمر 73 عاماً على ما يكفي من المياه وأغراض للكتابة والقراءة، وكذلك سخان وزر استغاثة في حال حدوث أي مشكلة، لكنه لم يحصل على أي أطعمة فيما سيتم ضخ الأكسجين للحاوية.
 
وقال منظم المهرجان جارود رولينز إن بار بدا هادئاً ومسترخياً للغاية قبل خوض التجربة.
 
وقال المهرجان على موقعه الإلكتروني إن هذا أحد العروض الرئيسية في مهرجان الفنون المظلمة الذي يهدف لتسليط الضوء على العنف الذي مارسه المستعمرون ضد السكان الأصليين.