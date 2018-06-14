فانوسك الفرنسية تنظم مسابقة "كأس العالم للنقانق"

الشارقة 24 – رويترز:





تنظم بلدة فانوسك الفرنسية أول كأس للعالم للنقانق، وذلك بمشاركة متسابقين من دول مختلفة بهدف الترويج لفن صناعة النقانق في العالم.

وقامت لجنة من الحكام المتطوعين بتذوق أكثر من 200 عينة قدمت إليها من 13 دولة بينها أستراليا، ثم منح الحكام أصحاب العينات جوائز في العديد من الفئات المختلفة بالمسابقة.

ويتم اختيار العينات الفائزة من هذه النقانق المختلفة وفقاً لعدة معايير صارمة من بينها كمية الملح المستخدم والرائحة وتماسك أنسجة النقانق.

ويقول ميكيل كوتشينا أحد المحكمين إن المسابقة تمنح فرصة لمنتجي النقانق من مختلف أنحاء العالم لإظهار مهاراتهم وليس فقط للمنتجين الفرنسيين.

وهذه هذه المسابقة الأولى التي تنظمها أكاديمية أرديش الفرنسية للنقانق والتي يترأسها رينيه لوي توما وتهدف المسابقة إلى الترويج لفن صناعة النقانق في العالم.