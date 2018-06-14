مصري يسعى لتسجيل رقم قياسي عالمي بأكبر "فانوس رمضان"

الشارقة 24 – رويترز:





بهذا الفانوس الضخم يحاول مواطن مصري يدعى أحمد حجو أن يسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً يدخل به موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

حجو قام بصناعة فانوس رمضان في الحي الذي يقطن به بمدينة الإسكندرية الساحلية على مدى 4 أشهر بهدف إسعاد جيرانه وأصدقائه.

ويقول حجو إن ارتفاع الفانوس يبلغ 50 متراً وعرضه 4 أمتار ويزيد إجمالي عدد المصابيح الكهربائية فيه عن 13 ألفاً بينما يزيد وزن الفانوس على 500 كيلوجرام.

وأوضح حجو أن فانوسه هذا العام مميز عن فانوسه في العام السابق.

وأثنى الجيران على حجو بسبب عمله الإبداعي الذي يقولون إنه أضاف لمسة جمالية لشارعهم.

وتُستخدم فوانيس رمضان في مصر منذ زمن بعيد إلى أن أصبحت بالتدريج الزينة الرئيسية التي تشير إلى شهر رمضان.