عمل فني من الكريستال يحيي ذكرى "هدف زيدان" في نهائي أوروبا

الشارقة 24 – رويترز:

عمل فني من 100 قطعة متشابهة من الكريستال يحيي ذكرى هدف سجله زين الدين زيدان بتسديدة مذهلة بقدمه اليسرى ليحقق الفوز لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002.

وكشف اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم عن "قدم زيدان من الكريستال" وتضم المجموعة 100 تمثال لقدمه اليسرى وسيتم البيع مقابل 40 ألف يورو (47 ألف دولار) وتذهب الأموال لجمعية خيرية.

زيدان، الذي استقال من تدريب ريال مدريد الشهر الماضي عقب فوزه بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، شعر بالاندهاش بسبب التقدير الكبير لقدمه التي أحرز بها هدف الانتصار على باير ليفركوزن بتسديدة رائعة منذ 16 عاماً.

وقال زيدان خلال حفل في باريس إن قدمه لا تساوي شيئاً ولا تستحق من وجهة نظره.

ويحمل كل تمثال لقدم زيدان رقماً من 1 إلى 100 ويستطيع المشتري أن يختار الرقم الذي يريده لكن رقم 98، الذي يمثل عام فوز زيدان بكأس العالم مع فرنسا، تم بيعه بالفعل.

وستذهب الأموال إلى جمعية أوروبية تدعم أبحاث علاج مرض نادر وتقدم الدعم للأسر ويعتبر زيدان من رعاة هذه الجمعية الخيرية.