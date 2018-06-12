حديقة حضرية تتوسط أبراج موناكو

الشارقة 24 – رويترز:

استغلت جيسيكا سباراليا المساحات فوق أسطح أبراج مدينة موناكو المزدحمة لزراعة خضراوات يستعين بها مطعم فاخر في قائمته التي حصلت على نجمة ميشلان، على مساحة 400 متر مربع وتقع على سطح قاعة المؤتمرات التابعة لفندق مونت كارلو باي.

ويذهب إنتاج الحديقة إلى مطعم "بلو باي" القريب، حيث يستخدم كبير الطهاة ماركل رافين الخضراوات التي يتم توصيلها مرة كل أسبوع في الشتاء ومرتين أسبوعياً في الصيف، ويستعين بإنتاج الحديقة في أطباقه التي حصلت على نجمة ميشلان.

وخلال سنوات دراستها لإدارة الأعمال، عملت سباراليا كعارضة أزياء لتغطية نفقاتها، لكنها سرعان ما غيرت اتجاهها ودرست الزراعة وطورت حدائقها الحضرية.

وأكبر الحدائق التي قامت بزراعتها موجودة على سطح برج أوديون، أعلى ناطحة سحاب في موناكو وتضم بعضاً من أغلى الشقق السكنية في العالم التي تزود سباراليا سكانها بإنتاجها من الخضراوات.

ولم تكتف سباراليا بزراعة الخضراوات والأعشاب فحسب، بل تقوم أيضاً بتربية 8 دجاجات وإنتاج عسل النحل.