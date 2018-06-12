إسبانيا تستقبل سفينة تقل مئات المهاجرين

الشارقة 24- رويترز





رفضت كل من إيطاليا ومالطا السماح برسو سفينة الإنقاذ أكواريوس التي تبحر منذ أيام بلا هدف في البحر المتوسط، وعلى متنها 629 مهاجراً، في حين عرضت إسبانيا السماح لاستقبالها على شواطئها.

وأقلت سفينة الإنقاذ أكواريوس المهاجرين بعد أن انقذتهم من قوارب مطاطية قبالة الساحل الليبي مطلع الأسبوع، وفي الوقت ذاته حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من نفاد المؤن في السفينة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانتشيث في بيان إنه أصدر أوامر بالسماح برسو السفينة بميناء بلنسية الشرقي، وإن من واجب إسبانيا المساعدة على تجنب كارثة إنسانية وتوفير ميناء آمن لهؤلاء الناس، وذلك امتثالاً لالتزاماتها فيما يخص حقوق الإنسان.

وكانت السفينة أكواريوس قد أبحرت بالمهاجرين، وبينهم عشرات من الأطفال القصر دون مرافقين وسبع نساء حوامل، إلى إيطاليا، ولكن وزير الداخلية الجديد المنتمي لليمين المتطرف ماتيو سالفيني منع رسوها، وقال إن عليها الذهاب إلى مالطا.

ورفضت مالطا كذلك السماح برسو السفينة في موانيها، قائلة إنها مسؤولية إيطاليا لأن خفر السواحل الإيطالي أشرف على عملية إنقاذ هؤلاء المهاجرين. وقالت إنها تأخذ بالفعل عدداً أكبر من اللاجئين مما تأخذ إيطاليا مقارنةً بعدد سكانها.