الملاعق الموسيقية...تحفيز روسي بإيقاع هادئ

الشارقة 24 - رويترز:





تعكف شركة روسية على استغلال استضافة البلاد لنهائيات كأس العالم لكرة القدم من خلال إنتاج ملاعق موسيقية تقليدية من البلاستيك بهدف إثارة حماس الجماهير أثناء المباريات.

فبعد 8 أعوام من انتشار أبواق التشجيع "الفوفوزيلا" التي اكتسبت شهرة كبيرة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2010 بجنوب أفريقيا، انتجت روسيا أيضاً آلتها الموسيقية التقليدية للتشجيع وهي "اللوشكا".

فقد تم اختيار الملاعق الموسيقية من بين الآلات الموسيقية التقليدية في الثقافة الروسية، لإيقاعها الهادئ حيث أنها تضفي أصوات قرقعة مبهجة على الأغاني الشعبية المحلية لتكون السمة المميزة للجماهير في مباريات كأس العالم.

وفيما أصبح من النادر استخدام اللوشكا أو غيرها من الأدوات الموسيقية الشعبية في الأغاني الروسية المعاصرة، لا يزال معظم الروس يحظون بفرصة العزف على اللوشكا في دروس الموسيقى في رياض الأطفال التابعة للدولة، كما لا تزال فرق فنية شعبية تعتمد بشكل كبير على اللوشكا في عروضها الغنائية والموسيقية.

وتصنع اللوشكا عادةً من الخشب لكن المنتج "رستم نوجمانوف" يعمل على إنتاج لوشكا من البلاستيك حتى يصبح من السهل العزف عليها لغير المتمرسين.

ويقول "نوجمانوف": "إن من بين العوامل التي حرص عليها في تصميم للوشكا البلاستيكية هي ألا تكون مزعجة مثل الآت الفوفوزيلا التي أثارت جدلاً واسعاً في كأس العالم بجنوب أفريقيا في الأعوام السابقة".

ومع طرحها في الأسواق الروسية، بدأ العديد من مشجعي كرة القدم تجربتها، ومنهم ماكوسي من جنوب أفريقيا، حيث قال: "أعتقد أنها قد تحدث تأثيراً إذا استخدمها الكثير من الأشخاص في آن واحد، لكن من الواضح أن الفوفوزيلا أفضل...أنا من جنوب أفريقيا."

وستنطلق النسخة الـ 21 من كأس العالم، يوم الخميس المقبل، بلقاء منتخب البلد المضيف روسيا مع السعودية.