افتتاح معرض لـ "تغريدات ترامب" في لوس أنجليس

الشارقة 24 – رويترز:

افتتح مؤخراً في ويست هوليوود بولاية كاليفورنيا الأميركية معرض يبرز عدداً من التغريدات التي كتبها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر.

المعرض المتنقل يحمل اسم البرنامج التلفزيوني الشهير (ذا ديلي شو) تحت عنوان "مكتبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر"، ولقي انتشاراً واسعاً في مدينة نيويورك.

ويقدم المعرض أيضاً زاوية تهكمية على مكتبات الرئاسة الأميركية، لذا تحول أيضاً إلى مكان تلتقط فيه الصور الذاتية أو "السيلفي".

ويصف المعرض نفسه بأنه بمثابة "تكريم للقائد العام للبلاد وطريقته المفضلة في التواصل مع الجمهور عبر حسابه على تويتر".

وغاب تريفور نواه مقدم برنامج (ذا ديلي شو) عن افتتاح المعرض يوم الجمعة، إلا أن عدداً من المراسلين أمثال ديسي ليديك وروني تشيانج وروي وود جونيور حضروا الافتتاح للحديث مع الزائرين.