"رسوم السجناء" تروي تاريخ قلعة باريسية في معرض جديد

الشارقة 24 – رويترز:

انطلق معرض في قلعة باريسية، تحولت إلى سجن في القرون الماضية، لمنح فرصة للزائرين لمعرفة كيف كانت حياة السجناء الذي نقشوا أسماءهم ورسوماتهم على جدران القلعة.

القلعة شيدت في الأصل لتكون مقر إقامة واستراحة ملوك منهم شارل الخامس وفرانسوا الأول ولويس الرابع عشر، استخدمت كسجن من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر، ولا تزال القضبان المعدنية الثقيلة تغطي نوافذها.

ويمكن للزائرين استكشاف الرسوم التي امتلأت بها الجدران على مر القرون لمعرفة كيف تغيرت أساليب الاحتجاز والمعاني وراء تلك النقوش.

ولا تزال بعض من الكتابات على الجدران غامضة ومنها ما هو مجرد مجموعة من الحروف، ولا يزال العديد من الفنانين غير معروفين.

إلا أن بعض السجناء كتبوا توقيعهم منهم أرمان دو بارتيا وهو أحد النبلاء الفرنسيين واحتجز في القلعة في القرن التاسع عشر لمعارضته نابليون بونابرت، ويستمر المعرض حتى 11 نوفمبر.