العثور على رفات عشرات الأطفال تم تقديمهم قرابين في بيرو

الشارقة 24 – رويترز:





اكتشف علماء الآثار في مدينة تروخيو شمال غرب بيرو رفات 56 طفلاً يعتقد أنه تم تقديمهم قرابين خلال حضارة تشيمو لمنع الطقس السيء.

وتتأثر مدينة تروخيو بظاهرة النينيو المناخية ويقول عالم الآثار جابرييل بيترو إنه بحسب معتقدات تلك الحضارة كان السكان يعتقدون أنهم إذا قدموا المزيد من القرابين فإن الآلهة ستمنع عنهم الطقس السيء.

ووجدت آثار كسور في العظام ما يرجح أنه تم اقتلاع قلوبهم من صدورهم.

والقرابين البشرية كانت شائعة في العديد من الحضارات القديمة في أميركا اللاتينية.

ونشأت حضارة تشيمو في القرن التاسع الميلادي، وفي القرن الخامس عشر، شنت حضارة إنكان الحرب على حضارة تشيمو وقضت عليها تماماً.