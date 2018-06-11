"سلسلة بشرية" للمطالبة باستفتاء على استقلال الباسك عن إسبانيا

الشارقة 24 - رويترز:





شارك عشرات الآلاف من إقليم الباسك في سلسلة بشرية امتدت نحو 202 كيلومتر للمطالبة بالحق في إجراء استفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا.

وينص الدستور الإسباني الذي وضع عام 1978 بعد سقوط نظام الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو على أن البلاد غير قابلة للتقسيم، وقوبلت محاولة إقليم كتالونيا العام الماضي إجراء استفتاء على الاستقلال بإجراءات قانونية قاسية.

وأجرى إقليم كتالونيا استفتاء في أول أكتوبر وأعلنت حكومة الإقليم بعده الاستقلال من جانب واحد مما دفع مدريد إلى فرض الحكم المباشر على كتالونيا وإلقاء القبض على الموظفين الذين شاركوا في الاستفتاء.