الأفغان يتسوقون عبر الإنترنت في رمضان خشية التفجيرات

الشارقة 24 – رويترز:





يجنى الشاب عصمة الله الذي يبلغ من العمر 27 عاماً ربحاً وفيراً في رمضان من متجره الإلكتروني "أفغان مارت" في كابول الذي أسسه قبل عام برأسمال 500 ألف أفغاني أي ما يعادل 7 آلاف دولار.

ويقول عصمة الله إنه يتلقى في المتوسط طلبات شراء عبر الهاتف من نحو 50 عميلاً يومياً خلال شهر رمضان بعد تفقد موقع متجره الإلكتروني، لكنه أوضح أنه عند وقوع هجوم انتحاري في المدينة يوقف توصيل الطلبات ويتصل بالزبائن لإبلاغهم بتأجيله لليوم التالي بسبب الحادث.

ويعكس نجاح متجره اتجاهاً أوسع بين المتسوقين في العاصمة الأفغانية نحو شراء كل شيء عن طريق الإنترنت بدءاً بالطعام وانتهاءً بالملابس.

ويقول أجمل جان عامل توصيل الطلبات إن ركوب الدراجة النارية في شوارع مدينة مثل كابول حيث الخطر في كل شارع تقريباً يمثل تحدياً كبيراً.

وأضحت مشكلة الأمن مثار قلق لكثيرين في المدينة حيث تتوالى التفجيرات.

ويقول سهد أميري وهو أحد المتسوقين على الإنترنت إن خدمات الشراء الإلكتروني والتوصيل مناسبة جداً لأسرته.

ويخطط عصمة الله صاحب متجر "أفغان مارت" لتوسيع نشاطه ليمتد إلى أقاليم أفغانية أخرى بحلول نهاية العام.