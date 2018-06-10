متنافسون يحاولون جز فراء 2500 خروف في 24 ساعة

الشارقة 24 – رويترز:





على مدى 24 ساعة متواصلة حاول متسابقون جز فراء 2500 خروف يجمعهم هدف واحد هو تسجيل رقم قياسي عالمي في هذا المجال.

وانقسم المشاركون إلى فريقين يتكون كل منهما من 3 متسابقين تنافسوا على جمع أكبر كم من الصوف في يوم واحد.

وأقيمت المسابقة في مدينة كولون بغرب فرنسا.

ويقول كريستوف ريفو رئيس الرابطة العالمية لجز فراء الخراف التي نظمت المسابقة إن فريقين يتواجهان خلال مدة المسابقة التي تبلغ 24 ساعة وهو ما يعني أن آلة الجز لا تتوقف أبداً، ودعا الحضور إلى تشجيعهم لأن المهمة ليست سهلة.

وأوضح ريفو أن في الأسبوعين الأخيرين واجه المنظمون عقبات تمثلت في تساقط الأمطار، مما أدى إلى صعوبة الحصول على خراف بفراء جاف وهو ما استلزم جهدا كبيراً، مشيراً إلى أنه لا يمكن جز أصواف الخراف إذا كانت مبللة.

وتسعى الرابطة التي نظمت المسابقة إلى الترويج لجز فراء الخراف باعتباره رياضة فهو أمر يحتاج إلى قوة بدنية كبيرة وتقيم منافسات من هذا النوع منذ عام 2015.

وتقيم الرابطة أول بطولة عالمية لجز صوف الخراف في لو دورا بفرنسا في يوليو العام القادم.