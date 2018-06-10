الواقع الافتراضي... حل جديد لتخفيف آلام المرضى في غرفة الطوارئ

الشارقة 24 – رويترز:





بدأ مستشفى سان جوزيف في باريس في تطبيق وسيلة جديدة لصرف انتباه المرضى عن الألم الذي يشعرون أثناء علاجهم في غرفة الطوارئ عن طريق إدخالهم في عالم افتراضي، حيث بدأ المستشفى في استخدام هذه الوسيلة لمساعدة المرضى في الحصول على العلاج دون التعرض للضغط المعتاد.

وقضى رئيس غرفة الطوارئ بالمستشفى أوليفيه جانانسيا العام الماضي في محاولة إيجاد أفضل طريقة لمساعدة المرضى البالغين الذين يخضعون لإجراءات علاجية بسيطة، لكنها مؤلمة مثل تضميد الجروح أو وضع ضمادات للحروق أو خلع في الكتف وغيرها.

قبل الخضوع للعلاج، يرتدي المريض خوذة الواقع الافتراضي وبعد عدة رسائل تشرح الإجراءات وتطلب منه الاسترخاء، ينتقل المريض إلى بيئة مريحة يمكنه اكتشافها بالكامل وذلك على أنغام الموسيقى الهادئة.

والبرنامج المستخدم صممته شركة فرنسية طورت بيئات مختلفة للواقع الافتراضي مثل الحدائق اليابانية والغابات الهادئة والجبال الجليدية.

ويقول جانانسيا إنه خلال 10 أعوام لن يكون الواقع الافتراضي مشكوكاً به وإنه سيستخدم بشكل روتيني في المستشفيات.