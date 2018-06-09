مشجع ألماني يسافر لروسيا لحضور المونديال على متن جرار عتيق

الشارقة 24 – رويترز:



بالنسبة للمشجع الألماني هوبرت ويرث، فإن الرحلة على متن جرار عتيق الطراز من ألمانيا إلى روسيا، لحضور مباريات كأس العالم يمكن أن تعد من بين أكثر الرحلات الفريدة من نوعها.



وبسرعة 20 كيلومتراً في الساعة، وهي أقصى سرعة يمكن أن يصل إليها الجرار، الذي يعود لما قبل ستينيات القرن الماضي، ومن طراز لانز بولدوج، يؤكد ويرث أن هذا يتيح له التواصل مع الناس، والاستمتاع بالمناظر الخلابة التي تتمتع بها المناطق الريفية في وسط أوروبا، وهذه مزايا لا يمكن أن تتيحها الرحلات الجوية.



وبصحبة كلبه الوفي هيكسي، يشق ويرث طريقه صوب موسكو، وفي الطريق يتوقف عندما يشعر بحاجة لذلك، وجلب معه دراجة للتجول بها في المناطق التي يتوقف عندها.



ومع عزمه الوصول إلى موسكو في موعد أول مباراة تخوضها ألمانيا في كأس العالم، وستكون ضد المكسيك في 17 الشهر الجاري، وتعلقه بأمل الحصول على تذكرة لتلك المباراة المرتقبة، فإن ويرث متأكد فقط من أنه سيشاهد مباراة فرنسا والدنمارك في استاد لوجنيكي، وستكون فرصة للتواصل مع المشجعين الروس وغيرهم من أنحاء العالم.



وموسكو لن تكون المقصد الأخير لرحلة ويرث، فهو يخطط بعد ذلك للتوجه شمالاً إلى سان بطرسبرج، ومن هناك سيستقل عبارة تأخذه إلى هلسنكي ومن هناك سيعود إلى دياره عبر الدنمرك.