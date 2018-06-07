جامع تحف سعودي يؤسس متحفاً في الدمام

الشارقة 24 – رويترز:

بعد عمل دؤوب استمر أربعة عقود لتكوين مجموعة تضم 500 ألف قطعة من التحف والمقتنيات، بدأ جامع تحف سعودي عرض مجموعته للجمهور في متحف خاص بالدمام في السعودية.

وتُعرض المقتنيات في "متحف الفلوة والجوهرة للتراث" المُقسم إلى متحفين، أحدهما للسيارات الكلاسيكية القديمة، والآخر لمقتنيات من أنحاء العالم.

وقال عبد الوهاب الغنيم صاحب المتحف، الذي أمضى 40 عاماً في جمع محتوياته خلال أسفاره بأنحاء العالم، "طبعاً هو متحفين في متحف، الفلوة كلاسيك أو الفلوة للسيارات، ويحتوي على سيارات من العام 1879 أو 1900 إلى 1997، أما الجزء الآخر "الجوهرة للتراث" وهو يتعلق في التراث والأنتيك فيما يخص المملكة العربية السعودية أو الخليج أو الدول العربية أو العالم بشكل عام".

وبعد أن نما عدد مقتنياته للحجم الحالي، قرر الغنيم أن يفتتح متحفه للجمهور، موضحاً أن ذلك جاء انطلاقاً من إحساسه بالمسؤولية الاجتماعية.

وقال عادل الرضيمان، مدير المتحف إن المقتنيات تم جلبها من جميع أنحاء العالم.

ويضم المتحف قسماً خاصاً للأسلحة، حيث يُعرف زائر للمتحف يدعى عبد الله العديني حفيده على السيوف.

وفي قسم الآلات الموسيقية توجد مُشغلات تسجيلات قديمة وتسجيلات لفنانين مشهورين مثل المطرب المصري عبد الحليم حافظ.

ويُعرض في القسم أيضا جرامافون لا يزال يعمل وعشرات من أجهزة الراديو القديمة.

ويضم المتحف أيضاً غرفة طعام خاصة بالعائلة الملكية السعودية، ومقتنيات أخرى للعائلة المالكة.

ولما بدأ الغنيم جمع مقتنيات متحفه بذل مجهوداً للحفاظ على التاريخ السعودي، لاسيما بعد التحديث الذي شهدته المملكة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتُعرض في المتحف كذلك عُملات معدنية نادرة من كل أنحاء العالم.