3 رواد ينطلقون إلى "المحطة الدولية" على متن صاروخ فضائي

الشارقة 24 – رويترز:

على متن صاروخ فضائي، انطلق ثلاثة رواد فضاء من مركز بايكونور الفضائي اليوم الأربعاء، إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيبقى الطاقم، المؤلف من رائدة الفضاء سيرينا أونون-تشانسلور التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، ورائد الفضاء الروسي سيرجي بروكوبيف ورائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست من وكالة الفضاء الأوروبية، على متن محطة الفضاء الدولية لمدة تزيد عن خمسة أشهر.

وسيقضي الطاقم يومين في المدار قبل الالتحام مع محطة الفضاء الدولية صباح الجمعة، لينضموا إلى رائدا الفضاء ريكي أرنولد ودرو فوستل من ناسا، بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف.