جزيرة بيوت الأسكتلندية تبحث عن مدرّس للغة العربية

الشارقة24 - أ.ف.ب:





يبحث سكان جزيرة أسكتلندية استضافت لاجئين سوريين عن أستاذ يدرّس اللغة العربية لكلّ من الوافدين الجدد والتلاميذ البريطانيين الراغبين في تعلّم لغة أجنبية في المدرسة.

وكانت جزيرة بيوت الواقعة على الساحل الغربي لإسكتلندا بالقرب من غلاسكو من المناطق أولى التي استقبلت لاجئين سوريين في بريطانيا، وذلك سنة 2015، حيث يعيش في هذه الجزيرة 70 سورياً، أغلبيتهم من الأطفال، بحسب بيانات تعود لنهاية عام 2017.

والجدير بالذكر أن الأهالي السوريين في الجزيرة الصغيرة سعداء بتكلم أولادهم الإنجليزية، إلا أنهم يشتكون من غياب مدرّسي اللغة العربية، لا سيما إذا اقتضى الحال عودتهم إلى البلد، لذلك قررت السلطات المحلية الاستعانة بمدرّس لغة عربية يعطي حصصاً ودروساً لأطفال الجزيرة.

وقال الناطق باسم المجلس المحلي إن العائلات السورية منحت سكان جزيرة بيوت الأصليين "فرصة تعلم إحدى اللغات الأكثر تداولاً في العالم. وسننتهز هذه الفرصة ليستفيد منها تلاميذنا".

وبحسب تقرير قُدّم للمجلس البلدي في نوفمبر2017، أنه قد تسنى للاجئين المشاركة في سلسلة متنوعة من الأنشطة التي أتاحت لهم فرصة الاندماج في المجتمع المحلي، غير أن العائلات السورية تأسف لمحدودية الإمكانيات التي تتيح لها ممارسة عاداتها وشعائرها الدينية.

فهي تضطر إلى ركوب العبّارات إلى غلاسكو للاحتفال بالأعياد الإسلامية، حيث لا مساجد في جزيرة بيوت وفق ما جاء في التقرير.