انطلاق 3 رواد إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة لـ 6 أشهر

الشارقة24 - رويترز:





ينطلق ثلاثة رواد فضاء اليوم الأربعاء، إلى محطة الفضاء الدولية من منصة الإطلاق الروسية في مدينة بايكونور في كازاخستان، وذلك في مهمة تستمر 6 أشهر.

ومن المقرر أن ينطلق الرواد الثلاثة: الألماني ألكسندر جيرست، والأميركية سيرينا أونون-شانسلور، والروسي سيرجي بروكوبيف، لبدء مهمة "هوريزونز" إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء بحث على بعد 440 كيلومتراً من سطح الأرض، حيث تستغرق الرحلة من الأرض إلى المحطة يومين.

وكان جيرست قد أبدى، مؤخراً، ارتياحه للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية لصالح وكالة الفضاء الأوروبية، وذلك نظراً لخبراته خلال مهمة "بلو دوت"، حيث قضى 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية عام 2014.

وكعضو في طاقم مركبة الفضاء "سويوز"، يتحمل جيرست مسؤولية أكبر من المرة السابقة عندما كان فيها مهندساً فقط، وسيكون جيرست أول ألماني يتولى قيادة محطة الفضاء الدولية من بداية أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر.

ويوجد على متن المحطة حالياً رائدا الفضاء الأميركيان أندريو فوستل وريتشارد أرنولد والروسي أوليج أرتيمييف.

وقد قام قس أرثوذكسي روسي بمباركة الصاروخ الخاص بالرحلة، أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن مباركة صاروخ "سويوز" هو أحد الطقوس التقليدية في الرحلات الفضائية الروسية، ومن بين تلك الطقوس أيضاً غرس شجرة ومشاهدة فيلم كلاسيكي من الحقبة السوفيتية التي تعود لسبعينات القرن الماضي.

وتعود بعض الطقوس التي يعتقد أنها تجلب الحظ إلى رائد الفضاء الروسي الراحل يوري جاجارين، ولكن المباركة بدأت في تسعينات القرن الماضي.

وقال القس، الذي عرف نفسه باسم الأب سيرجي، إنه بارك كل صاروخ وطاقم لمركبات الفضاء منذ 20 عاماً، وأردف قائلاً: "جميعهم عادوا إلى الأرض".