الفرنسي لوكونت يبدأ محاولة لعبور المحيط الهادي

الشارقة 24 - رويترز:

أعلن الفرنسي بن لوكونت البالغ من العمر 50 عاماً عن شروعه لعبور المحيط الهادي، اليوم الثلاثاء، ليكون أول سباح عابر للمحيط الهادي، وتأتي انطلاقة رحلته بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، والذي يهدف إلى اهتمامه بتأثر النظام البيئي البحري بالتلوث البلاستيكي المنتشر.

وانطلق لوكونت من الساحل الشرقي لليابان، حيث سبح معه طفلاه ماكس وآنا بضع مئات الأمتار، قبل تركه لمواصلة مهمته بعبور أكبر مجرى مائي في العالم.

ويأمل لوكونت، الذي سبح عبر المحيط الأطلسي عام 1998، أن يرى طفليه مجدداً في سان فرانسيسكو بعد رحلة تمتد 9100 كيلومتر والتي من المتوقع أن تستغرق أكثر من 6 أشهر.

ويهدف سباح المسافات الطويلة إلى السباحة 8 ساعات يومياً وحرق 8 آلاف سعرة حرارية.

والجدير بالذكر أن أكثر من 27 منظمة علمية مختلفة، بينها منظمات طبية ومنظمات معنية بعلوم المحيطات، ستنتفع من البيانات التي سيجمعها الفريق الداعم للمغامر خلال رحلته.

وستركز الكثير من الأبحاث على تلوث المحيط الهادي بكميات كبيرة من النفايات البلاستيكية.