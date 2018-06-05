سعوديات يتسلمن رخصة القيادة في المملكة

الشارقة24-رويترز:

بدأت الإدارة العامة للمرور السعودي، أمس الإثنين، استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية برخص محلية، استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو 2018، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.

وقال بيان رسمي مقتضب إن أول مجموعة من السيدات قد تسلّمن، أمس الإثنين، رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحتهن بالحصول على الرخصة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور استعدادًا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر في تاريخ 26 سبتمبر الماضي أمراً باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، للذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.

وكان المرور قد بدأ بتطبيق ميزة مهمة أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخصة قيادة سعودية، أن كل امرأة تمتلك رخصة قيادة معترف بها من دولة أخرى، يتم منحها رخصة سعودية لها على الفور وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها.