رحيل الروائي التونسي حسين الواد

الشارقة 24 - رويترز:

توفي الأديب التونسي حسين الواد عن عمر ناهز الـ 70 عاماً في المملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لوعكة صحية، مساء السبت، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات هناك حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، بحسب ما قالته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

ولد الواد في مدينة المكنين بولاية المنستير في شرق تونس عام 1948 وحصل على الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها عام 1987 من الجامعة التونسية.

شغل العديد من المناصب الأكاديمية منها عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة القيروان ومدير معهد بورقيبة للغات الحية وممثل تونس بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، كما كان أستاذاً للأدب والنقد بجامعة الملك سعود في الرياض.

وقد ترك "الواد" خلفة إرثاً ثقافياً كبيراً، حيث أصدر العديد من المؤلفات في الأدب والشعر مثل "في تأريخ الأدب - مفاهيم ومناهج" و"جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير" و"شيء... من الأدب واللغة" و"اللغة الشعر في ديوان أبي تمام" و"حرباء النقد وتطبيقاتها على شعر التجديد في العصر العباسي)".

وقد حصل عام 2011 على جائزة الكومار الذهبي للرواية العربية عن رواية "روائح المدينة"، كما وصلت روايته "سعادته... السيد الوزير" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2013.

وفي عام 2018 فاز بجائزة توفيق بكار التقديرية من معرض تونس الدولي للكتاب عن مجمل أعماله.