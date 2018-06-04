"العشاء بالأبيض" في باحة الانفاليد بباريس

الشارقة 24- أ.ف.ب:

احتفل آلاف المشاركين في "العشاء بالأبيض"، مساء أمس الأحد،في باحة الانفاليد بالنسخة الـ 30 لهذا الحفل المقام في الهواء الطلق.

وقُدر عدد المشاركين في هذا التجمع الذي يقام سنوياً بنحو 17 ألف شخص، أي ضعف العدد الذي يأتي عادةً للاحتفال، من بينهم 6 آلاف أجنبي أتوا خصيصاً لإحياء حدث أكبر من العادة بحسب ما أفاد المنظمون، وذلك لتحقيق مشاركة قياسية في الذكرى الـ 30 لإنطلاق "العشاء بالأبيض".

وكان العدد القياسي السابق للمشاركين قد سُجل في عام 2014 عندما انتشر المدعوون على عدة جسور في باريس.

وبات هذا الحدث ينظم في أكثر من 80 مدينة في العالم من بينها نيويورك ومونتريال وسيدني وهو يتمتع بتنظيم محكم، ما يدفع السلطات إلى غض الطرف عنه.

إذ ينبغي على المشاركين الذين يرتدون الأبيض بالكامل وفق بروتوكول صارم، عدم ترك أي مخلفات في ختام العشاء الذي ينتهي عادةً بعد منتصف الليل.

ويبلغ المدعوون بمكان العشاء في اللحظة الأخيرة حيث يصلون للمكان وهم يحملون معهم الطاولات والكراسي المطوية وأواني المائدة والشرشف الأبيض.

وفي دقائق معدودة، انتشر المشاركون في باحة الانفاليد البالغة مساحتها 33 ألف متر مربع، والواقعة بين نهر السين ومبنى الانفاليد الذي تعلوه قبة ذهبية.