مسيرة بالدراجات وحملة تنظيف لشاطئ في الفلبين

الشارقة24 – رويترز:





شارك ناشطون بيئيون ومتطوعون في مسيرة بالدراجات وحملة تنظيف للشاطئ في الفلبين خلال نهاية الأسبوع استعداداً لليوم العالمي للبيئة الذي يوافق يوم الثلاثاء الخامس من يونيو.

خرج أكثر من 200 شخص إلى شوارع العاصمة الفلبينية مانيلا، الأحد، بدراجاتهم في فعالية تدعو لاستغناء الفلبين عن البلاستيك باستخدام مواد يمكن إعادة تدويرها.

ووضعت حاويات المياه في محطات ضمن مسار الدراجات الذي حددته الفعالية، والذي امتد لقرابة 13 كيلومتراً، وذلك لتشجيع المشاركين على ملء أوعيتهم متكررة الاستخدام بالمياه، بدلاً من استخدام الزجاجات البلاستيكية للشرب.

وقال آندي بيرنال وهو مهندس متقاعد وأحد المشاركين في الفعالية إن المشكلة في استخدام البلاستيك في الفلبين هي أن الجميع يستخدمونها لمرة واحدة فقط ثم يرمونها.

وأضاف "إنهم لا يعيدونها مرة أخرى إلى مناطق إعادة التدوير، إذ ينبغي أن نكون قادرين على إعادة تدوير البلاستيك، ويجب علينا أن نجمعها ونتخلص منها بطريقة ملائمة."

وفي فعالية أخرى سبقتها، السبت، جمع عشرات المتطوعين نحو 30 كيساً من المخلفات التي جرفها التيار نحو الشاطئ في محمية للطيور على أحد شواطئ مانيلا.

وتؤوي محمية "فريدم آيلاند" أو "جزيرة الحرية" التي تبعد بأقل من كيلومتر واحد عن البر الرئيسي لمانيلا 41 نوعاً من الطيور المهاجرة في الفترة ما بين شهري أغسطس وأبريل، ويقول العاملون في الجزيرة إن مخلفات المناطق المجاورة تتسبب في تلوث الغابة التي تمتد لمساحة 30 هكتاراً.

قامت الأمم المتحدة في عام 1972 بتخصيص يوماً عالمياً للبيئة هدفه زيادة الوعي بتأثير النشاط البشري على البيئة والترويج لنظام بيئي مستدام.

وبحسب جماعة حفظ المحيطات الأميركية، تنتج الفلبين زهاء مليونين و700 ألف طن من المخلفات البلاستيكية كل عام.