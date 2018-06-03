أطول رجال العالم يلتقون في باريس

الشارقة 24 - أ. ف. ب:

التقى مجموعة من أطول رجال العالم للالتقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع في باريس، لتبادل الخبرات ووجهات النظر فيما بينهم وبين المارة الذين يشعرون فجأة أنهم قصار القامة جداً.

وتجول طوال القامة بين الجموع على جادة الشانزليزيه، مساء الجمعة، لتلفت هذه المجموعة الانتباه وتنشر السعادة بين المتجمهرين حولهم، حيث يربت أفرادها على رأس الأطفال المذهولين ويلتقطون صور سيلفي مع الفضوليين.

ويقول سائح فرنسي أتى من جنوب غرب البلاد: "يبلغ طولي 158 سنتمتراًن لم أكن أتصور أنني سألتقي أشخاصاً كهؤلاء خصوصاً أننا نأتي من الريف".

ويقول لاعب كرة السلة داليبور ميسيتش البالغ طوله 2.24 متراً، وهو أطول رجل في صربيا: "من الجميل أن نلتقي برجال طوال القامة".

ويضيف مبتسماً: "أنا الأطول حيث أقيم، وهنا ألتقي أشخاصاً يفوقونني طولاً، وهذا أمر لا يصدق".

ويحمل الفنزويلي خيسون أورلاندو رودريغيس والذي يصل طوله إلى 2.32 متراً الرقم القياسي العالمي لأكبر قدمين.

ويقول غيورغ فيسيلز وهو صانع أحذية ألماني: "يبلغ قياس حذائه 68، وهو لا يزال ينمو، هذا أمر لا يصدق، وهو أمر هائل".

ويقول الفرنسي إبراهيم تقي الله البالغ طوله 2.46 متراً، وهو ثاني أطول رجل في العالم: "يراودنا شعور مختلف عندما نلتقي بأشخاص أمثالنا طوال القامة، إذ أننا نلقي عادةً نظرة أفقية تجاه الأشخاص الأقصر منا، لكن عندما نكون معاً نشعر وكأننا أشقاء ونشعر بالقوة".