شبلا نمر أرقط يخرجان للعب أمام زائري حديقة سان دييجو

الشارقة 24 – رويترز:





شبلان صغيران من النمور يخرجان للعب للمرة الأولى أمام زائري حديقة حيوان سان دييجو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وولد شبلا نمر أمور الأرقط داخل الحديقة في الـ 5 من أبريل الماضي لأمهما "ساتكا"، في حين يقول مسؤولو رعاية الحيوانات في الحديقة إنهما يتلقيان رعاية العاملين في الحديقة بشكل محدود، بطريقة تسمح للأم أن تقدمهما لبيئتهما التي سيعيشان بها في الخارج.

وقال تود سبيس كبير حراس الحديقة إن هذين الشبلين مميزان للغاية، لأن نمر أمور الأرقط هو الفصيلة الأكثر ندرة بين القطط الكبيرة من فصيلة السنوريات في العالم، وليس منها في الحياة البرية سوى أقل من 100.

وخلال الأيام القادمة، سيجري العاملون في الحديقة فحوصات على التوأم، لمعرفة حالتهما الصحية والتعرف على جنسهما.

ويعيش نمر أمور الأرقط في شمال الصين وأقصى الطرف الشرقي لروسيا وتناقصت أعداده بصورة كبيرة بسبب الصيد الجائر والتزاوج الداخلي (زواج الأقارب) والحرائق.