حلوى الدونت تحتفل بيومها الوطني في هوليوود

الشارقة 24 – رويترز:

طابع خاص ومختلف اكتسبه احتفال الأميركيين في هوليوود باليوم الوطني لحلوى الدونت ميزه عن الاحتفالات الأخرى التي عمت جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأقيمت مسابقة بين عدد من المتسابقين للمنافسة على التهام أكبر عدد من قطع الحلوى.

وكان هدف المتنافسين تحطيم الرقم القياسي العالمي السابق وهو التهام 55 قطعة دونت في 8 دقائق المسجل باسم جوي تشستنت الذي غاب عن مسابقة العام الحالي.

وفاز بالمسابقة هذا العام ماثيو ستوني، ولكنه لم يتناول سوى 48 قطعة من حلوى الدونت وتعلل بمشاكل تعرض لها في الليلة السابقة على المسابقة.