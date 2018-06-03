هيكل عظمي لديناصور مجهول النوع ينتظر عرضه بمزاد في باريس

الشارقة 24 – رويترز:

هيكل عظمي متحجر لنوع من الديناصورات غير معروف ينتظر عرضه بمزاد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين.

المزاد على الهيكل الأحفوري سيقام في الطابق الأول من معلم باريس الأشهر برج إيفل، ويتوقع أن يجلب ما يصل إلى مليون و800 ألف يورو "أي ما يعادل مليونين و220 ألف دولار".

ويبلغ طول هذا الهيكل للديناصور غير المعروف 9 أمتار تقريباً، كما أنه بحالة شبه مكتملة ما يعتبر أمراً غير اعتيادي، إذ بقي منه نحو 70 % من هيكله الكامل.

ويُعتقد أن هذا الديناصور كان تابعاَ لفصيلة آكلات اللحوم، أو ما يعرف بـ "ثيروبودا"، تلك العائلة الكبيرة من الديناصورات ثنائية القدم التي تضم أضخم الحيوانات المفترسة على وجه الأرض على مر التاريخ.

إلا أن الأهم من ذلك، هو أن العلماء لا يزالون متحيرين في تحديد نوعه، ورصدوا لديه اختلافات تميزه عن غيره من الديناصورات، كوجود أسنان أكثر وتجويف حوض أكثر ضخامة.

وعثر على الهيكل عام 2013 في أحد المواقع بالولايات المتحدة، ويمتلكه حالياً رجل أعمال بريطاني لم يفصح عن اسمه. ويمكن للمشترين أن يزايدوا عليه باليورو أو بعملة البتكوين الرقمية.