وفاة متسلقين إثر سقوطهما من كتلة صخرية بشمال كاليفورنيا

الشارقة 24 – رويترز:





ذكرت إدارة المتنزهات الوطنية الأميركية أن متسلقين اثنين توفيا، السبت، إثر سقوطهما خلال محاولتهما تسلق منحدر "إل كابيتان" الصخري بمتنزه يوسيميتي الوطني في شمال كاليفورنيا.

وقالت الإدارة إن الحادث وقع الساعة 1515 بتوقيت غرينتش عندما كان الاثنان يتسلقان ما يطلق عليه مسار "فريبلاست" في منحدر إل كابيتان، ولم تنشر تفاصيل أخرى فيما بدأ المتنزه التحقيق في الحادث.

وقالت إدارة المتنزهات إنها لن تعلن هوية المتسلقين حتى يتم إخطار عائلتيهما.

ويعد منحدر إل كابيتان الواقع على ارتفاع 914 متراً أحد أشهر المعالم بمتنزه يوسيميتي ويعتبر تحدياً كبيراً لمتسلقي الصخور في العالم.

وقُتل متسلق بريطاني وأصيبت زوجته بجروح بالغة في سبتمبر الماضي عندما أمطر انهيار صخري من منحدر إل كابيتان قطعاً صخرية على مسار للمتنزهين.

ويقع أكثر من 100 حادث تسلق في يوسيميتي كل عام وتوفي 51 متسلقا ًمن عام 1970 حتى عام 1990 وفقاً لبيانات نشرتها إدارة المتنزهات على الإنترنت.