باريس تجمع أطول رجال العالم بجادة الشانزيلزيه مساء الجمعة

الشارقة 24 – أ ف ب:

تلتقي مجموعة من أطول رجال العالم، خلال عطلة نهاية الأسبوع في باريس، لتبادل الخبرات في ما بينهم، ومع المارة، الذين يشعرون فجأة أنهم.. قصيرو القامة جداً.

وبين الجموع التي تتنزه على جادة الشانزيلزيه مساء الجمعة، تلفت هذه المجموعة الانتباه ويربت أفرادها على رأس الأطفال المذهولين ويلتقطون صور سيلفي مع الفضوليين.

ويصرح لاعب كرة السلة داليبور ميسيتش البالغ طوله 2,24 متراً وهو أطول رجل في صربيا "من الجميل أن نلتقي بين رجال طوال القامة".

ويضيف مبتسماً "أنا الأطول حيث أقيم وهنا ألتقي أشخاصاً أطول مني وهذا أمر لا يصدق".

ويحمل الفنزويلي خيسون أورلاندو رودريغيس "2,32 متراً"، الرقم القياسي العالمي لأكبر قدمين.

ويصرح غيورغ فيسيلز وهو صانع أحذية ألماني "يبلغ قياس حذائه 68 وهو لا يزال ينمو، هذا أمر لا يصدق! هذا أمر هائل!".