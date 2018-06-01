ميلاد ثور أبيض نادر في حديقة حيوان بلجراد

الشارقة 24 – رويترز:

شهدت حديقة حيوان بلجراد، هذا الأسبوع، ميلاد واحد من أندر الحيوانات وهو ثور أبيض من فصيلة بيسون، أطلق عليه اسم "دوسانكا"، وهو اسم تقليدي ويعني الروح في إشارة إلى أن مالكه لديه روح طيبة.

ويأتي دوسانكا من نسل ثور أبيض آخر يدعى "يوفان" كان قد وصل إلى الحديقة وهو صغير في 2007.

ويتمتع الثور الوليد بصحة جيدة ويزن 40 كيلوجراماً، أما الثور الكبير فيمكن أن يزيد وزنه على 600 كيلوجرام.

وقال سربوليوب ألكسيتش مدير الحديقة: "إن بعض قبائل الهنود الحمر تعتبره حيواناً مقدساً، ويعتقد أن العام الذي يولد فيه ثور أبيض سيكون عاماً يسوده الرخاء والسعادة والازدهار.

وتقدر المؤسسة الأميركية الوطنية للبيسون بأن من بين كل 10 ملايين ثور يولد ثور واحد أبيض.

ورغم أن ملايين الثيران تجوب أميركا الشمالية، إلا أن ظهور ثور أبيض بات أمراً نادراً، وأصبح وجود هذه الحيوانات معرضاً للخطر بسبب الصيد الجائر.